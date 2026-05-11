В Петербурге при посадке вертолета детскую коляску сдуло в пролив

Детскую коляску сдуло с Заячьего острова в Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Это произошло при посадке вертолета. В настоящее время следственные органы проводят проверку после публикаций в СМИ. Инцидент произошел днем 9 мая при осуществлении посадки вертолета «Ми-8». Это вызвало сильный воздушный поток от работы лопастей, детскую коляску сдуло. В результате инцидента никто не пострадал.

