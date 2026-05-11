Премьер Индии призвал граждан экономить топливо из-за роста цен на нефть

В противном случае, расходы страны на импорт вырастут, а резервы сократятся. Для экономии энергоресурсов премьер-министр предложил использовать меры, применявшиеся во время пандемии коронавируса, такие как удаленная работа и онлайн-совещания. Правительство также задействует антикризисный план, чтобы смягчить последствия для бизнеса и потребителей. Кабинет министров утвердил программу кредитных гарантий в $1,9 млрд для поддержки предприятий и авиакомпаний.

Моди также призвал избегать зарубежных поездок, отпусков и свадеб, отдавая предпочтение внутреннему туризму, а также воздерживаясь от необязательных покупок золота в течение года.

Индия - третий по величине импортер нефти в мире. Страна оказалась в числе наиболее пострадавших от затяжного ближневосточного кризиса: за последние недели рупия обновила рекордные минимумы.

Ранее стало известно, что произошло рекордное истощение мировых запасов нефти из-за войны в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

