Лерчек отметила день рождения под домашним арестом

Издание опубликовало кадры, на которых видны многочисленные машины гостей. При этом домашний арест не мешает девушке принимать гостей и подарки. Из одного автомобиля вышел мужчина с большим подарочным пакетом.

Ранее на допросе Лерчек дала признательные показания, но потом отказалась от них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

