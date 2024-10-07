Лерчек отметила день рождения под домашним арестом
7 октября 202401:03
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе средств, отмечает день рождения, сообщают «Известия».
Издание опубликовало кадры, на которых видны многочисленные машины гостей. При этом домашний арест не мешает девушке принимать гостей и подарки. Из одного автомобиля вышел мужчина с большим подарочным пакетом.
Ранее на допросе Лерчек дала признательные показания, но потом отказалась от них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru