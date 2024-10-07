Лерчек отметила день рождения под домашним арестом

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе средств, отмечает день рождения, сообщают «Известия».

Суд арестовал бывшего мужа блогера Лерчек за вывод 251 млн руб. за границу

Издание опубликовало кадры, на которых видны многочисленные машины гостей. При этом домашний арест не мешает девушке принимать гостей и подарки. Из одного автомобиля вышел мужчина с большим подарочным пакетом.

Ранее на допросе Лерчек дала признательные показания, но потом отказалась от них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Блогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры