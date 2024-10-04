Суд арестовал бывшего мужа блогера Лерчек за вывод 251 млн руб. за границу

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), по делу о выводе за границу 251 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов супруги заключали контракты с зарубежной компанией, а средства переводили на иностранные счета. Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы.

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Это третье уголовное дело, возбужденное против Чекалиных. В 2023 году их обвиняли в уклонении от налогов и отмывании денег. Следствие утверждает, что Валерия Чекалина вела бизнес, нарушая лимиты упрощенной системы налогообложения, и раздробила его для минимизации налогов, привлекая родственников.

К концу прошлого года Чекалины выплатили около 500 млн руб., что позволило закрыть дело о неуплате налогов. В марте 2024 года было прекращено дело об отмывании средств, и Валерия получила право на реабилитацию. Летом блогер объявила о разводе, завершившемся в августе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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