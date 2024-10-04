Суд арестовал бывшего мужа блогера Лерчек за вывод 251 млн руб. за границу

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), по делу о выводе за границу 251 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов супруги заключали контракты с зарубежной компанией, а средства переводили на иностранные счета. Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы.