СМИ: На допросе Лерчек дала признательные показания, но потом отказалась от них
Во время первого допроса блогер Лерчек (Валерия Чекалина) дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из России заграницу с использованием подложных документов. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
При этом позже, по данным источника, девушка отказалась от них. Отмечается, что следователи провели допрос еще до удовлетворения судом ходатайства о заключении Чекалиной под домашний арест.
3 октября в МВД России сообщили, что экс-супруги Валерия и Артем Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей, передают «Известия». Было установлено, что они продавали россиянам курсы по фитнес-марафону, а потом переводили деньги в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя подложные документы.
Ранее «Известия» сообщили, что 4 октября суд отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Адвокат Валерии Екатерина Гордон заявляла, что Лерчек отказывается признавать свою вину. В отношении бывших супругов возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1. Им грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru