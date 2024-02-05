Лера Кудрявцева поддержала верящую в инопланетян Катю Лель
5 февраля 202414:45
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала певицу Катю Лель, которая верит в инопланетян. В своих социальных сетях Кудрявцева допустила существование пришельцев.
«Все смеются над Катей, а я вот думаю, а с чего это вы так все уверены, что она бред говорит? Ага, во всей этой бесконечности только мы одни инфузории туфельки, блин, разумные», - написала в своем Telegram-канале Кудрявцева.
Ранее бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет заявил, что что американские власти скрывают информацию об инопланетянах. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru