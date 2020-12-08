Лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 могут получить родственники

Препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией могут получить родственники или волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал ресурса стопкоронавирус.рф. Отмечается, что в медорганизации, к которой прикреплен человек, следует уточнить, где и как заказать лекарства. К примеру, во многих регионах РФ препараты могут получить родственники или доставить волонтеры.

В Минздраве, в свою очередь, напомнили, что бесплатно выдаются лекарства, которые включены в методические рекомендации по COVID-19. При этом каждому пациенту препараты назначаются в зависимости от течения болезни.