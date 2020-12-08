Лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 могут получить родственники
Препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией могут получить родственники или волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал ресурса стопкоронавирус.рф. Отмечается, что в медорганизации, к которой прикреплен человек, следует уточнить, где и как заказать лекарства. К примеру, во многих регионах РФ препараты могут получить родственники или доставить волонтеры.
В Минздраве, в свою очередь, напомнили, что бесплатно выдаются лекарства, которые включены в методические рекомендации по COVID-19. При этом каждому пациенту препараты назначаются в зависимости от течения болезни.
Между тем, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», которые проходят лечение амбулаторно.
А в этот вторник, 8 декабря, глава кабмина поручил главам регионов в кратчайшие сроки произвести подготовку к началу вакцинации от COVID-19. Уже девятого декабря руководители субъектов РФ должны отчитаться в Минздрав о проделанной работе, отмечает Свободная пресса.
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