Легостаев: Чиновничий произвол задушил гендерную революцию

Илья Легостаев: «Основной акцент нужно делать не на пенсию, а на ее положенный срок, который никак не хочет уменьшаться. Вероятно, некоторые россияне просто не очень верят в свои силы и боятся не успеть почувствовать себя пенсионерами», – отметил он в интервью НСН.

