Легостаев: Чиновничий произвол задушил гендерную революцию
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне стали интересоваться вакансиями на должность госслужащего
Россияне стали активнее интересоваться вакансиями на должность госслужащего. Количество соответствующих запросов на порталах по поиску работы увеличилось на 20 процентов, пишет «Работа.ру».
Илья Легостаев: «Можно предположить, что многие россияне судят об образе государственных служащих по репортажам криминальной хроники, где особняки, лимузины и килограммы наличных денег. Однако российские аналитики приготовили всем, кто так думает, некое подобие освежающего душа. Они подсчитали, что средняя зарплата чиновника в России составляет 35 тысяч рублей», – предположил в беседе с НСН Илья Легостаев.
Почти треть россиян хотели бы выйти на пенсию раньше положенного срока
31 процент россиян хотели бы выйти на пенсию раньше положенного срока, сообщают социологи.
Илья Легостаев: «Основной акцент нужно делать не на пенсию, а на ее положенный срок, который никак не хочет уменьшаться. Вероятно, некоторые россияне просто не очень верят в свои силы и боятся не успеть почувствовать себя пенсионерами», – отметил он в интервью НСН.
Хохотавшая в эфире ведущая «Вестей» на Камчатке уволилась
Ведущая «Вестей» на Камчатке, которая ранее прославилась тем, что расхохоталась в прямом эфире, когда рассказывала о повышении в России социальных выплат, уволилась. Причиной стала организация с ее стороны митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
Илья Легостаев: «Совершенно очевидно, что теперь она может в своем резюме указать наличие чувства юмора и организаторские способности. И то, и другое проверено на практике», – сказал он слушателям НСН.
Прокуроров не устроила «женская» парковка в Казани
В Казани у одного из торговых центров часть парковки окрасили в розовый цвет и увеличили каждое место под машину, тем самым, обозначив, что это парковка для женщин-водителей. Прокуратура признала неправомерным подобное действие и обязала ликвидировать «женскую» парковку.
Илья Легостаев: «Какой простор для заголовков в духе «чиновничий произвол задушил цветную гендерную революцию». А если серьезно, хочется порадоваться за людей, у которых есть время и на такие инициативы, и на борьбу с ними», – прокомментировал он для НСН.
В Петербурге установят памятник Башлачёву
В Санкт-Петербурге установят памятник музыканту и поэту Александру Башлачёву. Установка планировалась в этом году — в честь 60-летия со дня рождения Башлачёва. Но из-за пандемии событие перенесли на 2021 год.
Илья Легостаев: «Даже несмотря на перенос установки памятника, все любители рок-истории не останутся без поводов вспомнить своих героев. В августе исполняется 30 лет со дня гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя, по этому поводу готовится множество мероприятий. Уже сейчас в Петербурге открыта первая выставка художественных работ музыкант», – рассказал он в беседе с НСН.
Организаторам домашних вечеринок будут отключать воду и электричество
В Лос-Анджелесе будут отключать воду и электричество организаторам домашних вечеринок, которые запрещены на фоне пандемии.
Илья Легостаев: «Все-таки в Голливуде ценят нашу киноклассику. Все как в знаменитой комедии «Бриллиантовая рука». Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать — отключим газ!», – вспомнил он в интервью НСН.
Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне
Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне. Это Италия, Испания, Грузия, Франция и Чили.
Илья Легостаев: «Весьма небесполезным будет исследование на тему «какие вина россияне могут себе позволить». Есть подозрения, что в данной категории винный чарт будет немного другим», – подытожил в эфире НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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