«Легкие деньги?»: Юрист рассказала, как выбрать грамотного коуча

Ранее в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже курсов. Против него завели уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД РФ. Рытвина пояснила, почему подобные курсы столь интересны современному обществу.

«Легкие деньги интересовали людей всегда — меняются лишь форма, подача и инструменты. Всегда найдутся лентяи, готовые платить деньги, чтобы ничего не делать и при этом получать все большую выручку и прибыль. Если же речь идет о человеке, который открыл компанию, работает с клиентами, платит налоги и ведет свой, пусть даже небольшой, бизнес, он уже не такой наивный. Он умеет считать деньги и понимает, что для него выгодно. Если ему это нужно, он пойдет и купит обучение», — сказала Рытвина.

Собеседница НСН также рассказала, как отличить грамотного эксперта от мошенника.

«Есть очень конкретные эксперты, которые обучают конкретным вещам. Например, есть курсы, которые объясняют, как правильно взаимодействовать по налогам и как сдавать отчетность компании. Если такие курсы ведет бухгалтер с образованием и с опытом, то это не инфоцыганство, а реальные курсы. Причем высшее образование здесь не при чем — есть вузы, у которых устаревшие сведения, и их выпускникам приходится всему учиться заново. Многое зависит и от преподавателя. Нужно смотреть на опыт специалиста, занимался ли он предпринимательством. И уже на основании этого принимать решение, идти к нему на обучение или нет. Также стоит через специальные базы посмотреть его ресурсы, оборотно-сальдовую ведомость, понять, действительно ли это его компания, сколько он смог заработать на своем бизнесе», — добавила юрист.

В заключение Рытвина заявила, что действительно успешные бизнесмены, как правило, не занимаются коучингом.

«Обычно они направляют усилия на увеличение собственной прибыли. Обучением должны заниматься завоевавшие авторитет узкопрофильные специалисты, которым можно доверять», — подытожила она.

Ранее маркетолог и гендиректор платформы для продвижения экспертов Clevers.pro Антонина Балицай заявила, что перед приобретением онлайн-курса необходимо убедиться, что эксперт является практиком, а не теоретиком. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

