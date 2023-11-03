«Легкие деньги?»: Юрист рассказала, как выбрать грамотного коуча
Мошенники, выдающие себя за коучей, наживаются на лентяях, готовых платить, чтобы получать деньги из воздуха, сказала НСН Валерия Рытвина.
Лентяи, готовые платить деньги, чтобы ничего не делать, могут попасть на удочку мошенников, в то же время люди, всерьез занимающиеся бизнесом, умеют считать деньги и понимают свою выгоду. Об этом НСН заявила юрист Валерия Рытвина.
Ранее в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже курсов. Против него завели уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД РФ. Рытвина пояснила, почему подобные курсы столь интересны современному обществу.
«Легкие деньги интересовали людей всегда — меняются лишь форма, подача и инструменты. Всегда найдутся лентяи, готовые платить деньги, чтобы ничего не делать и при этом получать все большую выручку и прибыль. Если же речь идет о человеке, который открыл компанию, работает с клиентами, платит налоги и ведет свой, пусть даже небольшой, бизнес, он уже не такой наивный. Он умеет считать деньги и понимает, что для него выгодно. Если ему это нужно, он пойдет и купит обучение», — сказала Рытвина.
Собеседница НСН также рассказала, как отличить грамотного эксперта от мошенника.
«Есть очень конкретные эксперты, которые обучают конкретным вещам. Например, есть курсы, которые объясняют, как правильно взаимодействовать по налогам и как сдавать отчетность компании. Если такие курсы ведет бухгалтер с образованием и с опытом, то это не инфоцыганство, а реальные курсы. Причем высшее образование здесь не при чем — есть вузы, у которых устаревшие сведения, и их выпускникам приходится всему учиться заново. Многое зависит и от преподавателя. Нужно смотреть на опыт специалиста, занимался ли он предпринимательством. И уже на основании этого принимать решение, идти к нему на обучение или нет. Также стоит через специальные базы посмотреть его ресурсы, оборотно-сальдовую ведомость, понять, действительно ли это его компания, сколько он смог заработать на своем бизнесе», — добавила юрист.
В заключение Рытвина заявила, что действительно успешные бизнесмены, как правило, не занимаются коучингом.
«Обычно они направляют усилия на увеличение собственной прибыли. Обучением должны заниматься завоевавшие авторитет узкопрофильные специалисты, которым можно доверять», — подытожила она.
Ранее маркетолог и гендиректор платформы для продвижения экспертов Clevers.pro Антонина Балицай заявила, что перед приобретением онлайн-курса необходимо убедиться, что эксперт является практиком, а не теоретиком. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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