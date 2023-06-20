«Легче получить паспорт»: Названо главное преимущество статуса беженца
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН рассказал о преимуществах статуса беженца в России.
Президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что со статусом беженца гораздо проще получить российское гражданство.
«Со статусом беженца можно очень легко подать документы на российское гражданство, напрямую, без промежуточных инстанций. Поэтому статус беженца очень удобен, но не так прост в получении. Но это сделано у нас для защиты, чтобы через этот статус не началось неконтролируемое получение гражданства», - отметил собеседник НСН.
Количество беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года, возросло до 5,3 млн. Среди них — 738 тыс. детей, сообщали в силовых структурах в феврале 2023 года. В Минтруде ожидают рост числа мигрантов в России к 2030 году на 15%.
Ранее глава Союза украинцев Польши Мирослав Скорка рассказал о проблемах у беженцев из-за русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru