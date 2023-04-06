В Польше заявили, что приехавшие в страну беженцы доказали необходимость денацификации Украины

Как отметил автор, у приехавших в республику украинцев наблюдают последствия многолетней «нацистской идеологической обработки», пишет РИА ФАН.

«Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след <…> Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация», — подчеркнул Ренкас.

В материале отмечается, что наплыв украинцев в Европу ставит регион в ситуацию «экзистенциальной опасности». Это грозит дестабилизацией, дезорганизацией европейских экономик и выводит на конфронтацию с нацизмом, который «ошибочно считался побежденным», указывает телеканал «360».

По данным властей Польши, в стране находятся 950 тысяч беженцев с Украины, всего в республике проживают 2,3 млн украинцев.

