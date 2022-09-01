В Петербурге 1 сентября стало самым холодным с 1881 года
1 сентября 202220:20
1 сентября в Петербурге стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений с 1881 года. Об этом сообщил в телеграм-канале главный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Колесов.
Температура воздуха в городе составила 9,7 градуса.
Таким образом, в городе произошло резкое похолодание. В августе в Петербурге наблюдалась температура около 30 градусов Цельсия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- В Петербурге 1 сентября стало самым холодным с 1881 года
- ООН: заседание по Украине намечено на 22 сентября
- Бразильский футболист Роша перешел в ЦСКА
- «Скопинский маньяк» переведен в СИЗО
- Грузия не станет вводить визы для граждан России
- До 12 человек из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
- Российские военные сорвали провокацию ВСУ на Запорожской АЭС
- Новак: введение потолка цен на нефть из России полностью разрушит рынок
- Путин назвал причину спецоперации на Украине
- В Китае город Чэнду закрыли на карантин
1 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru