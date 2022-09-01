В Петербурге 1 сентября стало самым холодным с 1881 года

1 сентября в Петербурге стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений с 1881 года. Об этом сообщил в телеграм-канале главный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Колесов.

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Температура воздуха в городе составила 9,7 градуса.

Таким образом, в городе произошло резкое похолодание. В августе в Петербурге наблюдалась температура около 30 градусов Цельсия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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