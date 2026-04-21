Психолог Шпагина: Три выходных создают иллюзию долгого отдыха

Три выходных дня подряд создают иллюзию длинного отдыха, но не дают ресурса для него. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила эксперт, человек пытается за три дня сделать огромное количество дел.

«Список дел растет, а время идет. В результате человек не отдыхает, а переключается с одной задачи на другую в режиме цейтнота», — рассказала Шпагина.

Кроме того, из-за короткого отдыха возникает ощущение дефицита, человек вместо расслабления испытывает тревогу, стремится все успеть и провести выходной «с пользой». По словам Шпагиной, три выходных дня нарушают привычный ритм и мешают распределить нагрузку.

«Особенно остро это проявляется у людей с высоким уровнем ответственности и склонностью к перфекционизму... Они ставят себе нереалистичные планы, не справляются с ними и возвращаются к работе с чувством вины за то, что "отдохнули недостаточно продуктивно"», — указала психолог.

Шпагина рекомендовала реалистично оценивать объем возможных дел, по ее словам, максимум - это одна крупная задача и два-три маленьких дела. Также психолог посоветовала оставлять в расписании «пустые» окна -свободное время, необходимое для восстановления. Эксперт рекомендует в первый выходной выделить час на планирование, определить, как человек хочет чувствовать себя в конце выходных. Если он желает быть отдохнувшим, список дел следует сократить вдвое.

