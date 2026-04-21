В Перми женщина погибла, упав в реку с борта теплохода
Женщина упала в реку Каму с борта теплохода в Перми, они погибла. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России.
«21 апреля в 10:40 (08:40 мск) в оперативную дежурную смену главного управления... поступила информация о том, что в акваторию реки Кама по улице Водников города Перми упала женщина с борта теплохода "Гоголь"», - говорится в сообщении.
Женщина погибла, сотрудники «Речфлота» извлекли тело. Известно, что погибшая работала на кухне теплохода.
После ЧП следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали доследственную проверку.
Ранее спасатели обнаружили в Москве-реке тело 13-летней девочки, пропавшей в Звенигороде.
