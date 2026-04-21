Армия России освободила Ветеринарное и Гришино
21 апреля 202613:06
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Так, группировка войск «Север» взяла под контроль харьковский поселок Ветеринарное, пишет RT.
В свою очередь, группировка «Центр» благодаря активным действиями освободила село Гришино в ДНР.
Ранее армия России установила контроль над селом Зыбино в Харьковской области.
Горячие новости
