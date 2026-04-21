Армия России освободила Ветеринарное и Гришино

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

Герасимов: ВСУ в феврале-марте потеряли более трех тысяч боевиков

Так, группировка войск «Север» взяла под контроль харьковский поселок Ветеринарное, пишет RT.

В свою очередь, группировка «Центр» благодаря активным действиями освободила село Гришино в ДНР.

Ранее армия России установила контроль над селом Зыбино в Харьковской области.

ФОТО: РИА Новости
