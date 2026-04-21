Илья Ковальчук стал президентом ХК «Шанхай Дрэгонс»
Президентом хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» стал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук. Об этом сообщает ТАСС.
По словам спортсмена, он «рад стать частью семьи» китайской команды, указав, что впереди «нас ждёт интересное время».
«Планируем серьёзно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками», - сказал Ковальчук.
Также отмечается, что генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс» стал чемпион мира среди молодёжных сборных Евгений Артюхин.
Ранее 43-летний Ковальчук заявил, что завершил профессиональную карьеру игрока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
