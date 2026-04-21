Крупнейший в мире айсберг А23а почти полностью разрушился

Крупнейший айсберг А23а почти полностью разрушился во время дрейфа в Южном океане. Об этом заявили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Ученые наблюдали за айсбергом, который откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, последние 40 лет.

«Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади», - отметили в ААНИИ.

Площадь айсберга на момент образования составляла 4 170 квадратных километров. Более 30 лет он оставался на мели в море Уэдделла, затем двигался вдоль береговой линии Антарктиды, в ноябре 2023 года лед вынесло на чистую воду, пишет RT. В 2025-м айсберг снова сел на мель близ острова Южная Георгия.

В августе того же года от ледяного гиганта откололись три крупных фрагмента площадью 60-300 кв. км, он утратил около 70% площади и потерял статус крупнейшего в мире. По данным ученых, сейчас площадь айсберга А23а составляет менее 50 кв. км.

