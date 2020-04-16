Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы. На своей странице в Facebook Денис Проценко поблагодарил коллег за проделанную работу. Также он отметил, что в это время больница приняла 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписаны, пишет RT.

«За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», – написал в социальной сети Проценко.