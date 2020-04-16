Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы
Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы. На своей странице в Facebook Денис Проценко поблагодарил коллег за проделанную работу. Также он отметил, что в это время больница приняла 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписаны, пишет RT.
«За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», – написал в социальной сети Проценко.
Накануне стало известно, что главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса. Два его теста на COVID-19 были отрицательными. Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.
О том, что врач заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.
Ранее НСН писала, что член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России
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