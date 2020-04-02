Лечение Оззи Осборна от болезни Паркинсона отменили из-за коронавируса

Жена известного рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон заявила, что лечение ее супруга в Швейцарии пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что пара должна была вылететь в клинику 8 апреля. По словам Шэрон Осборн, теперь они вынужены «ничего не делать, как и все остальные». Чета пытается дистанцироваться и сохранять спокойствие, отмечает издание Daily Mail.

Напомним, Оззи Осборн впервые откровенно рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона в январе этого года.