Лечение Оззи Осборна от болезни Паркинсона отменили из-за коронавируса
Жена известного рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон заявила, что лечение ее супруга в Швейцарии пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что пара должна была вылететь в клинику 8 апреля. По словам Шэрон Осборн, теперь они вынужены «ничего не делать, как и все остальные». Чета пытается дистанцироваться и сохранять спокойствие, отмечает издание Daily Mail.
Напомним, Оззи Осборн впервые откровенно рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона в январе этого года.
Ранее НСН писала, что рок-музыкант пожаловался на постоянные сильные боли. Осборн рассказал, что в прошлом году упал в собственном доме, после чего его круглосуточно беспокоит шея. Рокер также признался, что в 2019 году он переболел много раз: у него была инфекция в руке, пневмония, падение и операция. В тоге сейчас уме не дают покоя боли не только в шее, но и в спине, плечах и руках, сообщает Daily Mail.
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