Учёные признали Оззи Осборна мутантом

В ДНК британского рок-исполнителя Оззи Осборна биолог Билли Салливан обнаружил мутацию. Ученый убежден, что именно она помогла Осборну справиться с алкоголизмом и наркоманией, от которых певец зависел десятки лет. Свои выводы биолог изложил в книге, которая будет опубликована в издательстве National Geographic уже в этом месяце, сообщает New York Post.

«Оззи действительно генетический мутант», — заявил Билл Салливан.