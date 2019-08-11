Учёные признали Оззи Осборна мутантом

В ДНК британского рок-исполнителя Оззи Осборна биолог Билли Салливан обнаружил мутацию. Ученый убежден, что именно она помогла Осборну справиться с алкоголизмом и наркоманией, от которых певец зависел десятки лет. Свои выводы биолог изложил в книге, которая будет опубликована в издательстве National Geographic уже в этом месяце, сообщает New York Post.

«Оззи действительно генетический мутант», — заявил Билл Салливан.

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Ученый также утверждает, что вариации человеческих генов способны вызывать пристрастие к сладкому или кофе, вызвать ожирение. По мнению биолога, заложенная в ДНК информация способна определить даже политические взгляды человека.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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