Лебедев: Про переезд Госдумы узнал из СМИ

4 октября 201916:10
Саша Бусова

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме дал понять в эфире НСН, что далеко не всем депутатам известно о таком решении.


Государственную Думу РФ планируется временно разместить в Доме союзов по адресу Большая Дмитровка, дом 1. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев в эфире НСН отметил, что ему о переезде стало известно из средств массовой информации.

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«Не могу ничего рассказать по поводу переезда. Узнал эту информацию сегодня из СМИ. Сейчас нахожусь в командировке и, у нас нет другой информации. Нам пока про переезд не говорили», - сказал Лебедев.

Советник председателя Госдумы по медиасвязям Анастасия Кашеварова уточнила, что переезд нижней законодательной палаты связан с ремонтом зала пленарных заседаний.

Эту информацию в эфире НСН подтвердил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению главного коммуниста России, работа депутатов в Колонном зале Дома союзов будет их вдохновлять на разумные решения.



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ФОТО: РИА Новости
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