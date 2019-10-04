Лебедев: Про переезд Госдумы узнал из СМИ

«Не могу ничего рассказать по поводу переезда. Узнал эту информацию сегодня из СМИ. Сейчас нахожусь в командировке и, у нас нет другой информации. Нам пока про переезд не говорили», - сказал Лебедев.

Советник председателя Госдумы по медиасвязям Анастасия Кашеварова уточнила, что переезд нижней законодательной палаты связан с ремонтом зала пленарных заседаний.

Эту информацию в эфире НСН подтвердил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению главного коммуниста России, работа депутатов в Колонном зале Дома союзов будет их вдохновлять на разумные решения.







