Появилось видео с попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Видео с выступлением заместителя председателя Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы выложили на YouTube-канале «Дума ТВ». Об этом сообщает телеканал «360».

На записи видно, что антироссийские выкрики прозвучали сразу после начала выступления Толстого. «Вы видите, что происходит здесь, в колыбели демократии», - прокомментировал обвинения глава российской делегации.

Спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвала к соблюдению правил ассамблеи, членом которой является Толстой, и удалила нарушителя из зала.