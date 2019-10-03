Появилось видео с попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
3 октября 201921:58
Видео с выступлением заместителя председателя Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы выложили на YouTube-канале «Дума ТВ». Об этом сообщает телеканал «360».
На записи видно, что антироссийские выкрики прозвучали сразу после начала выступления Толстого. «Вы видите, что происходит здесь, в колыбели демократии», - прокомментировал обвинения глава российской делегации.
Спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвала к соблюдению правил ассамблеи, членом которой является Толстой, и удалила нарушителя из зала.
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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПАСЕПетр Толстой
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