Зюганов обрадовался переезду Госдумы в «намоленный» Колонный зал

Временно разместить Государственную думу в Доме союзов на Большой Дмитровке поручил Владимир Путин. Как сообщает РИА «Новости», причиной переезда стал планируемый капитальный ремонт здания Госдумы на Охотном ряду.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН высказал свое отношение к переезду в Дом союзов, где для этих целей арендовали знаменитый Колонный зал.

«Она не переезжает. Просто там решили отремонтировать главный зал. Он давно требовал ремонта. Что касается Колонного зала, он наоборот будет вдохновлять на разумные решения. Это уникальный зал в стране, он видел все самые грандиозные события, намоленный. В этом зале происходили и все съезды, заседания депутатов и выборы, прощания с великими людьми, юбилейные даты. Поэтому он должен заставлять депутатов думать о справедливости, думать о простом человеке. Поддерживать таланты, трудящихся. На мой взгляд, абсолютно нормально будет. Что касается в целом там атмосферы, она гораздо лучше чем в Думе. В Думе потолки низкие, дышать тяжело, а там зал – один из лучших», - подчеркнул он.