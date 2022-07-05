Владелец KFC намерен продать свой российский бизнес

Американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами KFC, ведёт переговоры о продаже российского бизнеса.

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В заявлении компании говорится, что переговоры о передаче прав собственности на рестораны в РФ, операционную систему и права франшизы местному оператору, «находятся на продвинутой стадии».

«После завершения сделки по KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России», - отметили в компании.

Ранее принадлежащие Yum! Brands российские рестораны Pizza Hut также были проданы, новый владелец ведёт ребрендинг сети.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРесторанРоссияФастфуд
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