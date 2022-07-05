Владелец KFC намерен продать свой российский бизнес
Американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами KFC, ведёт переговоры о продаже российского бизнеса.
В заявлении компании говорится, что переговоры о передаче прав собственности на рестораны в РФ, операционную систему и права франшизы местному оператору, «находятся на продвинутой стадии».
«После завершения сделки по KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России», - отметили в компании.
Ранее принадлежащие Yum! Brands российские рестораны Pizza Hut также были проданы, новый владелец ведёт ребрендинг сети.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Владелец KFC намерен продать свой российский бизнес
- В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла девочка
- СМИ: неизвестные атаковали российскую воинскую часть рядом с Украиной
- Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей
- Территории у посольства Великобритании в Москве присвоили название «Площадь ЛНР»
- На Москву обрушился ливень с градом
- СМИ: из KFC пропала картошка фри и наггетсы
- СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры о продаже Delivery Club
- Россия отказалась от участия в «Детском Евровидении»
- Путин назвал глупостью импорт в РФ кормов для животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru