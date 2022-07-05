Владелец KFC намерен продать свой российский бизнес

В заявлении компании говорится, что переговоры о передаче прав собственности на рестораны в РФ, операционную систему и права франшизы местному оператору, «находятся на продвинутой стадии».

«После завершения сделки по KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России», - отметили в компании.

Ранее принадлежащие Yum! Brands российские рестораны Pizza Hut также были проданы, новый владелец ведёт ребрендинг сети.