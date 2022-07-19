«Алкоголь, курение и стресс»: Невролог рассказала, что негативно влияет на работу мозга

Так, 23 июля в 16:00 в Измайловском парке пройдет бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» на тему работы мозга. На дискуссии эксперты расскажут, как заботиться о своем мозге, сохранить его полноценное функционирование на долгие годы и улучшить его работу. В качестве эксперта выступит Алла Гехт, которая рассказала НСН о позитивных и негативных факторах, влияющих на работу мозга.

«Есть целый ряд факторов, который влияет негативно на работу мозга – это стресс, конфликтные ситуации. Это целый ряд факторов риска серьезных соматических, неврологических и психических заболеваний. Также артериальная гипертензия, табакокурение, алкоголь и другие вредные вещества, а также загрязнение окружающей среды», - сказала Гехт.

По ее словам, позитивное влияние на мозг оказывает физическая нагрузка, пребывание в хорошем расположении духа и общение с близкими.