«Алкоголь, курение и стресс»: Невролог рассказала, что негативно влияет на работу мозга
Необходимо направлять себя на позитивные мысли, так как сам настрой сказывается на функционировании мозга, отметила в эфире НСН Алла Гехт.
Стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды оказывают крайне негативное влияние на работу человеческого мозга, рассказала профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так, 23 июля в 16:00 в Измайловском парке пройдет бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» на тему работы мозга. На дискуссии эксперты расскажут, как заботиться о своем мозге, сохранить его полноценное функционирование на долгие годы и улучшить его работу. В качестве эксперта выступит Алла Гехт, которая рассказала НСН о позитивных и негативных факторах, влияющих на работу мозга.
«Есть целый ряд факторов, который влияет негативно на работу мозга – это стресс, конфликтные ситуации. Это целый ряд факторов риска серьезных соматических, неврологических и психических заболеваний. Также артериальная гипертензия, табакокурение, алкоголь и другие вредные вещества, а также загрязнение окружающей среды», - сказала Гехт.
По ее словам, позитивное влияние на мозг оказывает физическая нагрузка, пребывание в хорошем расположении духа и общение с близкими.
«На работу мозга позитивно влияет общение с близкими, с друзьями, чтение, образование, здоровый образ жизни и физическая нагрузка. Как ни странно, но, например, ходьба имеет четкую взаимосвязь с функционированием определенных систем мозга. Сам настрой на позитив влияет на работу мозга. Недаром мы говорим о том, что слово материально: это действительно так», - отметила профессор.
Также Гехт рассказала, что на дискуссии о работе мозга будет обсуждаться план действий по неврологическим заболеваниям, который недавно был принят ВОЗ.
«На лектории мы поговорим о том, что будет интересовать слушателей. Я бы рассказала о стратегии в области болезней мозга. На ассамблее ВОЗ был принят план действий по эпилепсии и другим неврологическим заболеваниям. Этот план был поддержан всеми странами-членами ВОЗ, а инициировала этот план четыре года назад наша страна. Это была инициатива РФ, которая сейчас признана всеми странами мира. Мы поговорим об этом, потому что план во многом направлен на профилактику и лечение при различных неврологических заболеваниях. Также мы поговорим о проекте "Здоровая Москва". Это уникальная программа Депздрава столицы, благодаря которой жители могут пройти диспансеризацию и сделать check up своего здоровья», - резюмировала профессор.
Лекторий «Здоровая Москва» — это цикл из 10 открытых встреч с врачами, диетологами, учеными, психологами, с которыми беседуют известные телеведущие и актеры. Они обсуждают тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 и вредные привычки. Регистрация на мероприятия бесплатная. Тема дискуссии 23 июля звучит так: «Договариваемся с мозгом в современном мире. Как эффективно учиться, работать, развиваться?». Модератором выступит актриса и телеведущая Алла Довлатова.
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