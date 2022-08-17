Путин призвал не поднимать цены на спиртное
Президент РФ Владимир Путин заявил, что показатели заболеваемости алкоголизмом во Владимирской области превышают общероссийские в 2,6 раза, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с врио губернатора региона Александром Авдеевым глава государства уточнил, что диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в 2021 году были поставлены в 122,6 случая на 100 тысяч граждан.
Российский лидер отметил, что исправить сложившуюся ситуацию можно с помощью пропаганды здорового жизни и создания инфраструктуры для занятий спортом, без каких-либо запретов.
«Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее... пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение, но одной пропаганды недостаточно. Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова», - заключил Путин.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период, сообщает RT.
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