ЛДПР предложила объявить 22 июня днем Европы
22 июня 202313:41
Депутат от ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня днем Европы, потому что на Советский Союз, по его словам, напала не только Германия, но и другие страны континента. Его слова приводит РИА Новости.
«На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День победы, а День Европы. Мне кажется, гораздо лучше для этого подходит 22 июня, ибо в этот день войну против нас начала не только Германия, но практически весь Старый Свет», - сказал Леонов.
Он добавил, что нацисты в то время контролировали практически все европейские страны.
Ранее В России установили 3 сентября День Победы над милитаристской Японией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru