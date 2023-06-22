ЛДПР предложила объявить 22 июня днем Европы

«На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День победы, а День Европы. Мне кажется, гораздо лучше для этого подходит 22 июня, ибо в этот день войну против нас начала не только Германия, но практически весь Старый Свет», - сказал Леонов.

Он добавил, что нацисты в то время контролировали практически все европейские страны.

Ранее В России установили 3 сентября День Победы над милитаристской Японией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



