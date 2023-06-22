ЛДПР предложила объявить 22 июня днем Европы

Депутат от ЛДПР Сергей Леонов предложил сделать 22 июня днем Европы, потому что на Советский Союз, по его словам, напала не только Германия, но и другие страны континента. Его слова приводит РИА Новости.

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«На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День победы, а День Европы. Мне кажется, гораздо лучше для этого подходит 22 июня, ибо в этот день войну против нас начала не только Германия, но практически весь Старый Свет», - сказал Леонов.

Он добавил, что нацисты в то время контролировали практически все европейские страны.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛДПРГосдума

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