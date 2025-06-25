Росавиация запретила полеты над Ираном, Ираком и Иорданией до 4 июля

Росавиация обновила директивы для российских авиакомпаний, временно запретив им выполнять полеты над территориями Ирана, Ирака и Иордании. Решение принято на фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

Согласно обновленному извещению для летных экипажей (NOTAM), перевозчикам предписано не осуществлять рейсы в/из аэропортов Ирана, а также избегать полетов в воздушном пространстве указанных стран. Запрет действует до 2:59 мск 4 июля.