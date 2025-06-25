Росавиация запретила полеты над Ираном, Ираком и Иорданией до 4 июля

Росавиация обновила директивы для российских авиакомпаний, временно запретив им выполнять полеты над территориями Ирана, Ирака и Иордании. Решение принято на фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

Согласно обновленному извещению для летных экипажей (NOTAM), перевозчикам предписано не осуществлять рейсы в/из аэропортов Ирана, а также избегать полетов в воздушном пространстве указанных стран. Запрет действует до 2:59 мск 4 июля.

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В то же время временное ограничение на использование воздушного пространства Катара отменено, и полеты в эту страну вновь разрешены.

Росавиация продолжает следить за развитием ситуации в регионе и пообещала оперативно информировать авиаперевозчиков в случае новых изменений, передает «Радиоточка НСН».

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