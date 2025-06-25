ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова
25 июня 202521:24
Полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов завершили выступления за московский ЦСКА, сообщили в пресс-службе клуба.
Оба игрока провели в команде один сезон и стали обладателями Кубка России.
В клубе поблагодарили футболистов за вклад в достижения команды, включая бронзовые медали чемпионата и победу в национальном кубке.
Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей и отдал три результативные передачи. Жемалетдинов принял участие в 29 встречах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru