ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов завершили выступления за московский ЦСКА, сообщили в пресс-службе клуба.

Оба игрока провели в команде один сезон и стали обладателями Кубка России.

СМИ: Президент «Зенита» Медведев покидает свой пост

В клубе поблагодарили футболистов за вклад в достижения команды, включая бронзовые медали чемпионата и победу в национальном кубке.

Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей и отдал три результативные передачи. Жемалетдинов принял участие в 29 встречах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Калугина Валерия
ТЕГИ:ФутболСпортФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры