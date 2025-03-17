ЛДПР предлагает новый подход к миграционной политике России

ЛДПР предложила сформировать миграционную политику России по принципу «приехал, отработал, уехал», а также внедрить ряд ограничений для иностранных граждан, находящихся на территории страны. Об этом рассказал лидер фракции Леонид Слуцкий в интервью «Газете.Ru».

Слуцкий отметил, что текущая концепция миграционной политики, которая завершит свое действие в 2024 году, не принесла ожидаемых результатов, и России необходим новый системный подход. Он подчеркнул, что многокультурность и «псевдотолерантность» не оправдали себя, и предложил сосредоточиться на более строгих мерах. ЛДПР считает, что мигранты должны работать в стране, но не оставаться на постоянной основе.