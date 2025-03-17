ЛДПР предлагает новый подход к миграционной политике России
ЛДПР предложила сформировать миграционную политику России по принципу «приехал, отработал, уехал», а также внедрить ряд ограничений для иностранных граждан, находящихся на территории страны. Об этом рассказал лидер фракции Леонид Слуцкий в интервью «Газете.Ru».
Слуцкий отметил, что текущая концепция миграционной политики, которая завершит свое действие в 2024 году, не принесла ожидаемых результатов, и России необходим новый системный подход. Он подчеркнул, что многокультурность и «псевдотолерантность» не оправдали себя, и предложил сосредоточиться на более строгих мерах. ЛДПР считает, что мигранты должны работать в стране, но не оставаться на постоянной основе.
В августе 2024 года партия внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий въезд низкоквалифицированных мигрантов, который поддержали около 430 тысяч россиян. Слуцкий также отметил, что в обществе вызвали резонанс случаи массовой выдачи жилищных сертификатов мигрантам и предложил меры, направленные на решение этой проблемы.
Предлагается, чтобы мигранты могли получить право на приобретение оружия и занимать руководящие должности в организациях, связанных с охраной правопорядка, только через 10 лет после получения гражданства. Также право на жилье и другие социальные льготы они смогут претендовать спустя 7 лет после получения паспорта. Слуцкий считает, что эти меры помогут избежать коррупционных схем с раздачей жилья мигрантам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до 83,5 рубля
- ЛДПР предлагает новый подход к миграционной политике России
- Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения
- Трамп обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- В Белом доме заявили о приближении мирного соглашения по Украине
- «Газпром» отчитался об убытке более 1 триллиона рублей по итогам 2024 года
- Москва представит свои городские технологии на выставке Smart Cities India Expo
- Умер актер театра и кино Виталий Мещеряков
- Путин заявил о совпадении позиций России и Таджикистана по глобальным вопросам
- Воробьев призвал принимать в школы только легальных мигрантов, знающих язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru