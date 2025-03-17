ЛДПР предлагает новый подход к миграционной политике России

ЛДПР предложила сформировать миграционную политику России по принципу «приехал, отработал, уехал», а также внедрить ряд ограничений для иностранных граждан, находящихся на территории страны. Об этом рассказал лидер фракции Леонид Слуцкий в интервью «Газете.Ru».

Слуцкий отметил, что текущая концепция миграционной политики, которая завершит свое действие в 2024 году, не принесла ожидаемых результатов, и России необходим новый системный подход. Он подчеркнул, что многокультурность и «псевдотолерантность» не оправдали себя, и предложил сосредоточиться на более строгих мерах. ЛДПР считает, что мигранты должны работать в стране, но не оставаться на постоянной основе.

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В августе 2024 года партия внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий въезд низкоквалифицированных мигрантов, который поддержали около 430 тысяч россиян. Слуцкий также отметил, что в обществе вызвали резонанс случаи массовой выдачи жилищных сертификатов мигрантам и предложил меры, направленные на решение этой проблемы.

Предлагается, чтобы мигранты могли получить право на приобретение оружия и занимать руководящие должности в организациях, связанных с охраной правопорядка, только через 10 лет после получения гражданства. Также право на жилье и другие социальные льготы они смогут претендовать спустя 7 лет после получения паспорта. Слуцкий считает, что эти меры помогут избежать коррупционных схем с раздачей жилья мигрантам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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