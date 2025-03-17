Воробьев призвал принимать в школы только легальных мигрантов, знающих язык

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к обучению в школах должны допускаться только дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В правительстве уточнили, что глава региона акцентировал внимание министра образования на необходимости соблюдать эти принципы.