Воробьев призвал принимать в школы только легальных мигрантов, знающих язык

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к обучению в школах должны допускаться только дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В правительстве уточнили, что глава региона акцентировал внимание министра образования на необходимости соблюдать эти принципы.

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Там также опровергли информацию, ранее распространенную радио Sputnik, где утверждалось, будто Воробьев якобы допустил возможность приема в школы детей, не владеющих русским языком.

В пресс-службе подчеркнули, что подобных заявлений губернатор не делал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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