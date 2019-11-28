ЛДПР обскакала единороссов, предложив сделать 31 декабря выходным

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря. Соответствующий законопроект вносится в парламент.

Документ предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю. При этом в законопроекте отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в установленном Трудовом кодексом объеме.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, обсуждая с НСН этот законопроект, обратил внимание на то, что его внесли либерал-демократы, а не «Единая Россия».

«Законопроект внесла фракция ЛДПР, которая заботится больше о своем народе. У нее, видимо, больше субъектности, инициативности, нежели, чем у единороссов, которые все согласуют с президентом. Но главный вопрос: будет ли документ принят и 31 станет выходным? Но некоторые губернаторы, как например, в Томской области, по своей инициативе и по просьбе трудящихся сделали последний день года выходным», - напомнил собеседник НСН.