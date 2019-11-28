ЛДПР обскакала единороссов, предложив сделать 31 декабря выходным
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН предложил партии власти быстрее реагировать на запросы населения, если она хочет реальной, а не мнимой популярности у россиян.
Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря. Соответствующий законопроект вносится в парламент.
Документ предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю. При этом в законопроекте отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в установленном Трудовом кодексом объеме.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, обсуждая с НСН этот законопроект, обратил внимание на то, что его внесли либерал-демократы, а не «Единая Россия».
«Законопроект внесла фракция ЛДПР, которая заботится больше о своем народе. У нее, видимо, больше субъектности, инициативности, нежели, чем у единороссов, которые все согласуют с президентом. Но главный вопрос: будет ли документ принят и 31 станет выходным? Но некоторые губернаторы, как например, в Томской области, по своей инициативе и по просьбе трудящихся сделали последний день года выходным», - напомнил собеседник НСН.
«Это показательная история, потому что «Единая Россия», имеющая большинство в Думе, собирается наращивать свой рейтинг, нужно реагировать быстро и креативно, не дожидаясь пока другие партии тебя опередят. В данном случае - аплодисменты ЛДПР».
Примечательно, что ранее Калачев писал в соцсетях: «Завершая тему съезда ЕР, хочу отметить, что съезд мог бы консолидировать население и элиты на теме Нового года. Кто подарки всем принес, дед Мороз - единоросс! И ведь всего-навсего надо было предложить по инициативе партии сделать 31-е декабря выходным днем».
По мнению Калачева, для работодателей это выгодно, потому что 31 декабря мало, кто реально работает. Все начинают отмечать, искать и дарить подарки. В большинстве офисов в последний день года царит праздничная, но никак не рабочая атмосфера.
Если же принятие законопроекта затянут или же совсем отклонят, то политолог Калачев напомнил, что этот вопрос может решаться на региональном уровне. Либо же работник вправе попросить выходной в счет отпуска на 31 декабря.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин призвал россиян перестать думать об Украине
- Мэр Кемерова объяснил покупку ели за 18 млн рублей
- Опубликовано видео задержания преступной группировки «Шараповские»
- В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками
- Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака