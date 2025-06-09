Мединский: Если Украина попробует отвоевать регионы РФ, то будет ядерная война
Если остановить конфликт по линии фронта и просто заключить перемирие, то через какое-то время Украина вместе с НАТО попробует отвоевать новые территории РФ. Как сообщает RT, об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский.
По его словам, в этом случае регион может превратиться «в огромный Карабах».
«Если Украина вместе с НАТО... попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», - заключил он.
Мединский добавил, что поэтому Москва желает «заключить полноценный мир и признать новые территории».
Ранее британский полковник Ричард Кэмп заявил, что Лондон должен поддержать Киев в разработке его собственного ядерного оружия, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru