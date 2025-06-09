По его словам, в этом случае регион может превратиться «в огромный Карабах».

«Если Украина вместе с НАТО... попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», - заключил он.

Мединский добавил, что поэтому Москва желает «заключить полноценный мир и признать новые территории».

Ранее британский полковник Ричард Кэмп заявил, что Лондон должен поддержать Киев в разработке его собственного ядерного оружия, пишут «Известия».

