В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным

25 ноября 201921:59

В Совфеде заявили, что готовы поддержать инициативу определить 31 декабря как выходной день. Соответствующее заявление РИА Новости сделал глава социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

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По его словам, если в Госдуме будут рассматривать данный вопрос, то «сенаторы могут поддержать эту инициативу». Рязанский отметил, что можно взамен сделать удлиненную рабочую неделю перед январскими каникулами, либо, наоборот, сделать один рабочий день в январе.

Ранее сегодня Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась за предложение объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.


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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
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