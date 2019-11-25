В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным

По его словам, если в Госдуме будут рассматривать данный вопрос, то «сенаторы могут поддержать эту инициативу». Рязанский отметил, что можно взамен сделать удлиненную рабочую неделю перед январскими каникулами, либо, наоборот, сделать один рабочий день в январе.

Ранее сегодня Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась за предложение объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.



