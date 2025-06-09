Премию ТЭФИ получил фильм погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина

В номинации «Документальный фильм» победила лента военкора РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Семена Еремина «Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника». Бронзовую статуэтку «Орфей» вручили его вдове Виктории Ереминой. Сам Еремин погиб во время съемок репортажа в зоне спецоперации России на Украине 19 апреля 2024 года.

В номинации «Информационный сюжет» был награжден корреспондент Мурад Магомедов за работу «Захват аэропорта в Махачкале».

Награждение прошло в Государственном академическом Большом театре России.

Церемония награждения лауреатов в категории «Развлекательное вещание» состоится 9 июня в 19:00 в Большом театре. В свою очередь награждение в категории «Сериалы» пройдет в отеле The Carlton Moscow 10 июня.

