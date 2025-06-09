Дилеры попросили включить их в онлайн-продажи автомобилей в РФ
Официальных дилеров следует включить в онлайн-продажи автомобилей. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявили в ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры).
Отмечается, что дилеры призывают к цивилизованному развитию онлайн-каналов продаж, «с учётом интересов всех участников рынка».
«Необходимо обеспечить равные условия, прозрачные правила и удобство для конечного потребителя», — указали в РОАД.
В ассоциации добавили, что введение какого-либо норматива может привести к формальному соблюдению требований и появлению схем, при которых онлайн-продажи фактически являться таковыми не будут.
Ранее в СМИ появилась информация, что РОАД предложила запретить производителям и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи автомобилей, сообщает RT.
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