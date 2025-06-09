Реальные доходы россиян могут вырасти на 9-12% к концу года
Реальные доходы населения в России по итогам 2025 года могут увеличиться на 9-12% с учетом инфляции. Такой прогноз в комментарии для «Газеты.Ru» озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его оценке, основными факторами роста станут увеличение минимального размера оплаты труда и средней заработной платы, а также привлекательные условия по банковским вкладам. Он отметил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году вырос на 16,6%, что, по его словам, значительно превышает как фактический уровень инфляции прошлого года, так и прогноз по текущему году.
Эксперт ожидает, что средняя заработная плата увеличится на 17-19% за год, а доходность по вкладам, которая в начале года достигала 25%, в настоящее время сохраняется на уровне 19-21%. Балынин добавил, что россияне активно размещают средства на депозитах, чему способствует стабильная процентная политика банков. По его данным, общий объем вкладов физических лиц достиг 60 трлн рублей, что примерно на четверть превышает показатель годичной давности.
С учетом ожидаемой инфляции на уровне 7-8%, Балынин пришел к выводу, что прирост доходов россиян в реальном выражении может составить от 9 до 12% к концу текущего года, «Радиоточка НСН».
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