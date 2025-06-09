Реальные доходы россиян могут вырасти на 9-12% к концу года

Реальные доходы населения в России по итогам 2025 года могут увеличиться на 9-12% с учетом инфляции. Такой прогноз в комментарии для «Газеты.Ru» озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его оценке, основными факторами роста станут увеличение минимального размера оплаты труда и средней заработной платы, а также привлекательные условия по банковским вкладам. Он отметил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году вырос на 16,6%, что, по его словам, значительно превышает как фактический уровень инфляции прошлого года, так и прогноз по текущему году.