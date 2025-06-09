Мединский: Теракт в Брянской области осложнил поездку на переговоры

Российская делегация испытывала серьезные затруднения перед участием во втором раунде переговоров с Украиной после инцидента с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий переговорную группу с российской стороны.

По его словам, происшествие, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, произошло в день отъезда делегации.