Мединский: Теракт в Брянской области осложнил поездку на переговоры

Российская делегация испытывала серьезные затруднения перед участием во втором раунде переговоров с Украиной после инцидента с пассажирским поездом в Брянской области, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий переговорную группу с российской стороны.

По его словам, происшествие, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети, произошло в день отъезда делегации.

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Мединский заявил, что взрыв был произведен преднамеренно в момент, когда по мосту проходил хорошо заметный двухэтажный поезд, что, по его словам, является терроризмом.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Обрушившийся автомобильный мост упал на следовавший под ним пассажирский поезд № 86, двигавшийся по маршруту «Климов — Москва». В результате аварии локомотив и вагоны сошли с рельсов. Жертвами стали семь человек, свыше ста получили ранения. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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