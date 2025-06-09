Мединский: Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года

Если бы Украина хотела и сама принимала решения, то мирный договор мог бы быть подписан ещё 28 февраля 2022 года на первой встрече. Как сообщает RT, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

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По его словам, три года назад условия мирного договора для Киева были мягче, чем те, которые Москва предлагает сегодня.

Он отметил, что в апреле 2022 года украинская сторона заявила, что иностранные партнёры против заключения договора с РФ.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что возобновление российско-украинских переговоров возможно не раньше конца июня или начала июля, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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