Мединский: Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года
Если бы Украина хотела и сама принимала решения, то мирный договор мог бы быть подписан ещё 28 февраля 2022 года на первой встрече. Как сообщает RT, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
По его словам, три года назад условия мирного договора для Киева были мягче, чем те, которые Москва предлагает сегодня.
Он отметил, что в апреле 2022 года украинская сторона заявила, что иностранные партнёры против заключения договора с РФ.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что возобновление российско-украинских переговоров возможно не раньше конца июня или начала июля, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru