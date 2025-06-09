Попова: Эпидситуация в Краснодарском крае благоприятная

На встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым она отметила, что, с учётом высокой загрузки аэропорта Сочи и растущего интереса к черноморским курортам, сохраняются риски завоза опасных инфекций.

«Готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона», - указала Попова.

Она также добавила, что пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормативным требованиям.

Ранее Кондратьев заявил, что решение об открытии пляжей в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров будет приниматься на основании заключения Роспотребнадзора, сообщает RT.

