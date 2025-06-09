Попова: Эпидситуация в Краснодарском крае благоприятная
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в преддверии курортного сезона эпидситуация в Краснодарском крае спокойная и благоприятная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым она отметила, что, с учётом высокой загрузки аэропорта Сочи и растущего интереса к черноморским курортам, сохраняются риски завоза опасных инфекций.
«Готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона», - указала Попова.
Она также добавила, что пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормативным требованиям.
Ранее Кондратьев заявил, что решение об открытии пляжей в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров будет приниматься на основании заключения Роспотребнадзора, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru