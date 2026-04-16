Депутат раскритиковал интерес к встречам с отцом Илона Маска

Интерес россиян к платным встречам с Эрролом Маском свидетельствует о проблемах в системе образования. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Поводом для его оценки стали сообщения о том, что час общения с отцом миллиардера стоит 1,9 миллиона рублей, при этом почти все доступное время уже занято. По мнению парламентария, такой спрос объясняется нехваткой знаний и критического мышления у части граждан.

«Сын лейтенанта Шмидта»: Зачем России Эррол Маск

Он отметил, что многие не учитывают разницу между самим Илоном Маском и его отцом, а также сложный характер их отношений. Делягин также связал происходящее с последствиями реформ образования, указав на снижение уровня подготовки.

Депутат добавил, что вместо подобных встреч людям стоит обращаться к доступным образовательным ресурсам в интернете. Эррол Маск прибыл в Россию в начале апреля и за время визита посетил Москву и Нижний Новгород, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
