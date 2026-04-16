Стоматолог назвала причины внезапного потемнения зубов
Внезапное изменение цвета зуба может указывать как на травмы, так и на развитие заболеваний или влияние внешних факторов. Об этом «Ленте.ру» рассказала стоматолог, ортодонт и кандидат медицинских наук Яна Дьячкова.
По ее словам, одной из самых частых причин потемнения становятся старые травмы: даже спустя годы после удара сосуды внутри зуба могут быть повреждены, а пульпа — постепенно отмирать. В результате зуб темнеет и может приобретать серый или коричневый оттенок, иногда сопровождаясь болью или повышенной чувствительностью.
Также изменение цвета может быть связано с кариесом или последствиями лечения корневых каналов, когда на оттенок влияют пломбировочные материалы или остатки крови. В отдельных случаях причиной становятся лекарства и используемые в стоматологии материалы.
Кроме того, на цвет зубов влияют курение и продукты с красящими веществами — кофе, чай, красное вино и соусы. Со временем они оставляют налет, особенно при наличии микротрещин эмали, однако его можно удалить с помощью профессиональной чистки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Слова Шойгу в адрес Прибалтики назвали «последним предупреждением»
- Глава ФМБА назвала число россиян, кому достанется онковакцина «Онкопепт»
- «Пылесосят рынок»: Испания запаслась российским газом на весь Евросоюз
- Сроки переговоров по Украине назвали неопределенными
- «Просто неадекватные вещи»: В поведении Трампа увидели признаки деменции
- Врачи поспорили с Трампом о борьбе газировки с раком
- Депутат раскритиковал интерес к встречам с отцом Илона Маска
- Миллиард не вернуть: Взлом Grinex сочли началом волны кибератак на криптобиржи
- Не до будущего? Делягин раскрыл, почему россияне отказались от вкладов