«Шансы инвесторов вернуть деньги абсолютно призрачные, потому что это, конечно, не попадает под какую-то страховку. Это криминальная история, будет расследование. Сама биржа уже заявила, что был след иностранных спецслужб, так как были использованы передовые технологии и организационные возможности. Понятно, что в этих условиях вкладчики вряд ли что-то получат. Всем держателям средств в криптоактивах надо задуматься, так как эти атаки продолжатся, целенаправленно против российских вкладчиков. Если один раз это получилось удачно, запустится волна по всему миру. Наши геополитические враги могут даже найти этому объяснение, назвать это конфискацией на фоне санкций. Вернуть криптовалюты обратно будет затруднительно», - отметил он.

Он также объяснил, почему сложно будет «дотянуться» до основателей и потребовать с них компенсацию.

«Физически где находятся люди и кто эти люди, которые несут ответственность за ту или иную криптобиржу? Они могут быть гражданами одной страны, находиться в другой, а сервера могут быть еще в одной стране. Плюс большинство стран в мире не признает криптовалюты имуществом. Поэтому привлечь к ответственности кого-то сложно, зачастую и брать с них нечего, так как это может быть другая юрисдикция. Вряд ли судебные приставы могут с этим помочь. Очень много факторов, а шансов мало», - добавил он.

В Grinex сообщили, что все украденные средства были конвертированы через обменные сервисы в токены Tron (TRX) и собраны на адрес TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa, общий баланс которого на момент сообщения составлял 45 898 251 TRX (около $15 млн USDT). Биржа передала всю доступную информацию в правоохранительные органы.

