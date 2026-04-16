Зарплаты в промышленности и стройке вырастут быстрее других
В 2026 году наиболее заметный рост зарплат ожидается в сферах с хроническим дефицитом кадров — прежде всего в промышленности, строительстве и среди квалифицированных рабочих. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов.
Он отметил, что эти специалисты обеспечивают работу производств и инфраструктурных проектов, поэтому бизнес продолжит конкурировать за них, повышая оплату труда. Рост доходов также сохранится в узких технологических направлениях — в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, роботизации и сложной ИТ-инфраструктуры.
При этом массового повышения зарплат в классическом ИТ-секторе уже не ожидается: рынок становится более зрелым, и рост носит точечный характер. В ряде массовых офисных профессий возможно замедление или даже снижение доходов из-за роста числа кандидатов.
Главным трендом года, по словам Ерхова, станет перераспределение доходов в пользу профессий, напрямую влияющих на выручку и устойчивость бизнеса — рынок продолжит платить больше за редкие навыки и измеримый результат, передает «Радиоточка НСН».
