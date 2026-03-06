Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников

Случаев мошенничества было бы в разы меньше, если бы операторы связи своевременно блокировали подозрительные звонки, сказала в пресс-центре НСН эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Мошеннических звонков становится меньше, но они становятся глубже, жестче. Доходит до того, что люди лишаются квартир, домов, и остаются с долгами. Создание фишинговых сайтов позволяет злоумышленников похитить персональные платежные данные граждан. Имея на руках эту информацию, злоумышленники могут человека ввести в заблуждение при телефонном звонке, убедить, что он находится в опасности. Даже если банк предотвратит транзакцию, злоумышленники продолжают вести жертву. Они разговаривают с человеком довольно долго. Каким-то абонентам прерывают звонок спустя полчаса, а кому-то не прерывают разговор совсем. В нашей практике бывали случаи, когда человек непрерывно разговаривал по телефону 18 часов. Он разговаривает по телефону, приходит в банк, снимает деньги со всех счетов и отдает курьеру. Всего этого можно было бы избежать, если бы операторы связи вместе с банками включились в эту работу», - объяснила она.



Собеседница НСН уточнила, что в прошлом в России уже предлагали решение, которое могло бы решить проблему, но не все участники рынка были готовы к его применению.

«Один из топовых банков, в экосистему которого входит и мобильный оператор, несколько лет назад предложил систему, позволяющую блокировать звонки. Эта связка позволяла блокировать, отслеживать, записывать телефонные звонки и даже через мобильный интернет на глубину мессенджеров и соцсетей выявлять аккаунты, которые принадлежат злоумышленникам. Пресекать общение с абонентом. Но для того, чтобы эта система работала, нужно, чтобы к ней подключились все. Все не захотели, что печально», - отметила Пожарская.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил НСН, что накануне 8 марта жителям крупных городов, которые чаще заказывают цветы и подарки через Интернет с доставкой, стоит сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами мошенников.

