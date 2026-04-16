«Пробив» через ботов в Telegram оказался опасен для пользователей

Использование Telegram-ботов для поиска персональных данных может привести к утечке информации о самих пользователях и создать угрозу киберпреступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты Роскачества.

По их словам, такие сервисы автоматически собирают и выдают сведения о человеке на основе частичных данных — например, номера телефона или электронной почты. При этом даже анонимный аккаунт не гарантирует защиту. Если информация ранее была открыта, бот способен ее обнаружить и сопоставить.

Безопасность или Telegram? Зачем регионы потратят 300 млн рублей на VPN

Эксперты подчеркнули, что при обращении к подобным инструментам пользователь фактически делится собственными данными с их разработчиками. Речь идет не только о введенной информации, но и о технических параметрах, включая User ID, которые могут использоваться в дальнейшем.

Кроме того, подобные боты могут применяться в мошеннических схемах. Под видом предоставления информации пользователю могут отправлять вредоносные ссылки, переход по которым грозит заражением устройства, установкой шпионских программ или потерей доступа к аккаунту.

В Роскачестве напомнили, что сбор и распространение персональных данных без согласия человека нарушают закон и могут повлечь уголовную ответственность по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном доступе к информации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
