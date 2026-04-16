«Пробив» через ботов в Telegram оказался опасен для пользователей

Эксперты подчеркнули, что при обращении к подобным инструментам пользователь фактически делится собственными данными с их разработчиками. Речь идет не только о введенной информации, но и о технических параметрах, включая User ID, которые могут использоваться в дальнейшем.

Кроме того, подобные боты могут применяться в мошеннических схемах. Под видом предоставления информации пользователю могут отправлять вредоносные ссылки, переход по которым грозит заражением устройства, установкой шпионских программ или потерей доступа к аккаунту.

В Роскачестве напомнили, что сбор и распространение персональных данных без согласия человека нарушают закон и могут повлечь уголовную ответственность по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном доступе к информации, передает «Радиоточка НСН».

