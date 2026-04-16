«Просто неадекватные вещи»: В поведении Трампа увидели признаки деменции
Марият Мухина заявила НСН, что Трамп постоянно делает ошеломляющие заявления, которые касаются не только политики.
Президент США Дональд Трамп пугает американских врачей своим поведением, в котором заметны признаки лобно-височной деменции, заявила НСН диетолог Марият Мухина.
Трамп ранее выразил мнение, что диетическая газировка убивает раковые клетки. Об этом стало известно из интервью, которое дал американский врач и телеведущий Мехмет Оз для подкаста Дональда Трампа-младшего. Мухина призвала не воспринимать всерьез подобные мнения Трампа.
«У Трампа наблюдаются признаки лобно-височной деменции. Многие его высказывания, поведенческие моменты анализируются врачами США, которые выступают публично на этот счет, бьют тревогу. Он говорит просто неадекватные вещи. Это касается не только политических заявлений, это касается всего. Трамп постоянно рекламирует фастфуд, он этим злоупотребляет. Он постоянно делает такие ошеломляющие для всего медицинского сообщества заявления. Мы должны учитывать индивидуальные особенности человека, не прислушиваться к его мнению. Он просто себя дискредитирует сам», - отметила она.
Трамп не имеет воспитания «классического» президента, поэтому зачастую его поведение и заявления воспринимаются как ненормальные, заявил НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.
