Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»

У специалистов из Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) нет претензий к российской вакцине «Спутник V» и степени ее эффективности. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва рассчитывает на деполитизированный подход Евросоюза при рассмотрении российской заявки на регистрацию вакцины «Спутник V», отмечают «Известия».

В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»

А ранее стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.

Положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирусСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры