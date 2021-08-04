Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»

У специалистов из Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) нет претензий к российской вакцине «Спутник V» и степени ее эффективности. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва рассчитывает на деполитизированный подход Евросоюза при рассмотрении российской заявки на регистрацию вакцины «Спутник V», отмечают «Известия».