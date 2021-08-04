Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
У специалистов из Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) нет претензий к российской вакцине «Спутник V» и степени ее эффективности. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва рассчитывает на деполитизированный подход Евросоюза при рассмотрении российской заявки на регистрацию вакцины «Спутник V», отмечают «Известия».
А ранее стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.
Положительное решение ЕС по сертификатам Сан-Марино о вакцинации от COVID-19 может приблизить признание в Европе российской вакцины «Спутник V», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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