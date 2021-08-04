В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»
У Европейского регулятора недостаточно данных для регистрации российской вакцины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
По ее словам, заявка была подана давно, но для принятия решения не хватает убедительных данных.
Ранее Reuters сообщал о том, что российская сторона якобы несколько раз не предоставила необходимые данные о препарате в соответствии с международными стандартами.
Накануне стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.
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