В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»

Ранее Reuters сообщал о том, что российская сторона якобы несколько раз не предоставила необходимые данные о препарате в соответствии с международными стандартами.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.

