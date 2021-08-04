В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»

У Европейского регулятора недостаточно данных для регистрации российской вакцины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, заявка была подана давно, но для принятия решения не хватает убедительных данных.

Догнать Сан-Марино. Вирусолог назвал условие признания «Спутника V» в Европе

Ранее Reuters сообщал о том, что российская сторона якобы несколько раз не предоставила необходимые данные о препарате в соответствии с международными стандартами.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали «Спутник V». Отмечается, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры