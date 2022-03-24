Лавров высказался о желающих уехать из РФ россиянах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что желание россиян уехать из страны на фоне событий на Украине, не противоречит российскому законодательству, сообщает ТАСС.

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В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером он отметил, что граждане РФ имеют полное право поступать таким образом.

«каждый гражданин должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению - это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их решение», - отметил глава МВД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал излишне не драматизировать отъезд некоторых российских звёзд за границу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЭмиграцияРоссиянеРоссияМид РФСергей Лавров
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